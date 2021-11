League of Legends: Inhalte der Netflix-Serie kommen ins Mobile-Game „Wild Rift“

Reitet mit auf der neuen Hype-Welle zu League of Legends: Ab dem 7. November startet die neunteilige Netflix-Serie „Arcane“ und bringt frische Inhalte und Charaktere ins Mobile-Game „Wild Rift“. Ein perfekter Zeitpunkt, um mit dem Spiel (wieder) anzufangen.

Die insgesamt neun Folgen werden in drei Akten zu sehen sein, mit jeweils anderen Story-Schwerpunkten und Charakteren. Den Anfang machen die Schwestern Jinx und Vi, die den Konflikt zwischen der reichen Stadt Piltover und ihrer zwielichtigen Unterstadt Zhaun direkt zur Familiensache machen.

LoL-Kenner wissen, dass Jinx später als durchgeknallte Sprengstoff-Virtuosin unterwegs sein wird, während Vi ihre Hammerfäuste für Recht und Ordnung einschlagen lässt. Im Trailer stehen beide noch ganz am Anfang ihrer „League of Legends“-Karriere. Was sie geprägt hat, erfahrt ihr in den ersten drei Folgen von „Arcane“.

Neue Champions und tägliche Belohnungen zur Feier von „Arcane“

Die Netflix-Serie gibt tiefe Einblicke in die Welt von Runeterra und sorgt für einige Veränderungen im Spielgeschehen von „League of Legends: Wild Rift“, die neue und alte Spieler ans Smartphone locken werden.

Erst vor wenigen Tagen ist der Gildenmodus gestartet. Spieler können sich erstmals in einer Gemeinschaft organisieren, helfen und gemeinsame Ziele erreichen. Für den Modus „Gilde gegen Gilde“ stellt ihr euch dem Vergleich mit einer anderen Gruppe.