Süßes oder Saures: PlayStation Now spendiert euch preisgekrönte Halloween-Hits!

Days Gone

Der PS4-exklusive Verkaufsschlager Days Gone entführt euch in eine grafisch eindrucksvolle, offene Spielwelt, die von einer globalen Pandemie verwüstet wurde. Als Kopfgeldjäger Deacon St. John braust ihr auf eurem Chopper durch die gnadenlose Wildnis und von Siedlung zu Siedlung, um den sogenannten Freakern den Garaus zu machen. Die blutrünstigen Mutanten sind in riesigen Horden unterwegs und deutlich furchteinflößender als klassische Zombies. Obendrein bekommt ihr es mit marodierenden Verbrecherbanden und durchgeknallten Kultisten zu tun. Days Gone fühlt sich an wie eine Mischung aus Far Cry, Red Dead Redemption und The Last of Us. Es sind aber vor allem die Adrenalin treibenden Konfrontationen mit Freaker-Hundertschaften, welche den Titel zu einem Meilenstein des Genres machen..