Doppelte Rabatte im PlayStation Store: Das sind die 5 besten Deals

Doppelter Spielspaß dank doppelter Rabatte: Sofern ihr ein Plus-Abo habt, zahlt ihr jetzt im „PlayStation Store“ für 80 Games jeweils bis zu 60 Prozent weniger. Nicht-Mitglieder sparen bis zum Ablauf der Aktion am 12. Juni immerhin noch bis zu 30 Prozent.

Kleiner Tipp: Wenn ihr PS Plus noch nicht nutzt, lohnt es sich allein für die doppelten Rabatte ein Abo abzuschließen: Den Preis von 7,99 Euro für einen Monat holt ihr beim Kauf eines doppelt rabattierten AAA-Titels locker wieder rein – und kommt auch in den Genuss der monatlichen Gratis-Spiele. Wir stellen euch die fünf besten Deals der Aktion vor:

Darksiders III

Wenn deine Brüder „Krieg“ und „Tod“ heißen und zu den Rittern der Apokalypse gehören, ist ein BWL-Studium kein realistischer Karriereweg: Stattdessen hackt und slasht sich die cholerische Zauberin Fury auf der Suche nach den sieben Todsünden in Darksiders III durch die Überreste der zerstörten Erde. Das grundsolide Action-Adventure alter Schule kostet ein halbes Jahr nach Veröffentlichung jetzt für Plus-Mitglieder nur 41,99 Euro.

EA Sports UFC 3

Die Auswahl an Kämpfern in EA UFC 3 ist gigantisch. Mit insgesamt 243 mehr oder weniger sympathischen Zeitgenossen könnt ihr euren Gegnern im achteckigen Ring die Lichter ausknipsen. Darunter befinden sich bekannte Gesichter wie Conor „The Notorious Mystic Mac“ McGregor, der (vielleicht) gedopte Jon Jones oder auch Amanda Nunes, deren Fäuste dafür gesorgt haben, dass Ronda Rousey jetzt lieber mit gescripteten Wrestling-Matches ihre Brötchen verdient. Noch bis zum 12. Juni könnt ihr als Plus-Mitglied für nur 14,99 Euro statt 49,99 Euro das Octagon betreten; Nicht-Mitglieder müssen 32,49 Euro zahlen.

Far Cry 5

Das fiktive Hope County im Bundesstaat Montana ist eine der aufregendsten offenen Spielwelten der letzten Jahre. Im Sandkasten von Far Cry 5 tummelt sich alles, was einen Road Trip durch den mittleren Westen der USA so unvergesslich macht: Schnellfeuerwaffentragende Trump-Wähler, gemeingefährliche Truthähne und eine durchgeknallte Sekte, die das baldige Ende der Welt hinaufbeschwört. Noch bis zum 12. Juni zahlt ihr für den Ausflug ins MAGA-Country nur 27,99 Euro.

Battlefield World War Bundle

Wollt ihr das „totale“ Battlefield-Bundle? Wer zuhause noch zu wenig Drama erlebt, kann sich jetzt für 39,99 Euro (für PS Plus-Mitglieder), bzw. 69,99 Euro statt sonst 99,99 Euro nicht ein, sondern gleich zwei Weltkriege ins Wohnzimmer holen. Im Paket enthalten sind die Battlefield 1 Revolution Edition inklusive Premium-Pass mit allen vier Erweiterungen und Skin-Packs sowie die Battlefield V Deluxe Edition mit Fallschirmjäger-Ausstattung-Sets, Bonus-Starter-Aufträgen und wöchentlichen Luftversorgungssystem, das euch im Multiplayer lange bei Laune halten wird.

Batman: Arkham Collection

Drei der besten Superhelden-Spiele aller Zeiten im Bundle für nur 17,99 Euro? Ein PS-Plus-Abo macht’s möglich. Noch bis zum 12. Juni erhaltet ihr mit Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Night Rocksteadys komplette Fledermausmann-Trilogie quasi auf Alfreds Silbertablett serviert – und das auch noch in den grafisch remasterten Versionen. Nicht-Mitglieder zahlen übrigens 38,99 Euro, was sich angesichts der Unmengen an Batman-Content immer noch lohnt.

Weitere Highlights des Sales sind unter anderem Hitman 2, Kingdom Come Deliverance und Starlink: Battle for Atlas. Den gesamten Katalog der doppelt rabattierten Spiele könnt ihr noch bis zum 12. Juni im PlayStation Store durchstöbern.