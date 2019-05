PS4-Games für unter 15 Euro: Das sind die 5 besten Deals der Aktion

Kaum ist der Frühlings-Sale beendet, legt der „PlayStation Store“ nach und senkt den Preis von insgesamt 112 Games auf unter 15 Euro. Wir stellen unsere fünf Favoriten der Aktion vor, die euch für kleines Geld großen Spielspaß bescheren:

A Hat in Time

Man kann vor Indie-Developer Gears for Breakfast nur den Hut ziehen: Der durch Crowdfunding finanzierte 3D-Platformer A Hat in Time hat sich seit Veröffentlichung im Herbst 2017 bereits mehr als eine Millionen Mal verkauft. Protagonistin Hat Kid kann im Duell mit Mario 64, Spyro und Banjo-Kazooie durchaus ihren Hut in den Ring werfen.

Wenn ihr in Sachen Games-Deals den Hut aufhabt, könnt ihr euch das Open World-Jump and Run mit Adventure-Elementen jetzt im „PlayStation Store“ für 14,99 Euro statt 28,49 Euro downloaden.

The Council

Auch nach dem Bankrott von TellTale Games haben episodenhaft erzählte Games weiter Hochkonjunktur. Eines der seltsamsten und gleichzeitig packendsten interaktiven Adventures ist The Council. Als Mitglied eines Geheimbundes werdet ihr im Jahr 1793 zu einer Party auf einer Insel eingeladen, auf der sich allerhand mysteriöse Gestalten herumtreiben.

Je nachdem, welche Klasse ihr ausgewählt habt (Diplomat, Okkultist oder Detektiv) enthüllt ihr nach und nach eine riesige Verschwörung, in die auch historische Figuren wie Napoleon oder George Washington involviert sind. Die komplette fünfteilige Staffel der Mystery-Serie gibt es jetzt für 14,99 Euro statt 29,99 Euro.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon beweist, dass massiver Frust und unglaublicher Spielspaß manchmal nah beieinander liegen. Euer Ensemble an Helden, das ihr auf Monsterjagd in die Unterwelt schickt, wird in den sowohl rundenbasierten als auch in Echtzeit abgehaltenen Kämpfen immer wieder aufs Neue gnadenlos dezimiert – und trotzdem werdet ihr den Controller nicht weglegen können.

Wenn ihr glaubt, ihr hättet das Zeug dazu, eins der brutalschwersten Rollenspiele aller Zeiten zu meistern, dann steigt jetzt für 7,99 Euro statt sonst 21,99 Euro in den dunkelsten Dungeon hinab.

Axiom Verge

Die digitalen Stores wurden in den letzten Jahren mit Metroid-Klonen überschwemmt. Die beste Hommage an die 2D-Action-Adventure-Sidescroller der 8- und 16-Bit-Ära ist und bleibt jedoch Axiom Verge.

Mit seinen innovativen Waffen, smartem Leveldesign und imposanten Endgegnern braucht sich das Game von Entwickler Thomas Happ nicht vor dem berühmten Vorbild Samus Aran verstecken. Noch bis zum 16. Mai könnt ihr für 8,99 Euro statt 17,99 Euro die versunkene High-Tech-Welt Sudra erkunden und dabei backtracken, was das Zeug hält.

Dishonored 2

Mit der Einführung eines zweiten spielbaren Charakters hat Entwickler Arcane Studios in Dishonored 2 die unzähligen Wege, euch durch die Levels zu schleichen oder zu kämpfen, nochmal deutlich erhöht. Emily, die Tochter von Protagonist Corvo, bringt einen ganz neuen Fähigkeiten-Baum mit, der Lust aufs mehrfache Durchspielen macht. Plus: Allein schon wegen des legendären Clocktower-Levels lohnt es sich, Arcane Studios Meisterwerk jetzt für 14,99 Euro statt 39,99 Euro zu kaufen.

Weitere Angebote der „Spiele unter 15 Euro“-Aktion, die noch bis zum 16. Mai. läuft, findet ihr im „PlayStation Store“.