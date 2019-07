Das hat Los Santos gerade noch gefehlt: Die offene Spielwelt von GTA V Online hat jetzt endlich ein eigenes Casino. Dort könnt ihr nicht nur eure kostbare In-Game-Kohle beim Poker, Blackjack oder Roulette auf den Kopf hauen, sondern müsst auch im Rahmen neuer Koop-Missionen den Casino-Betreibern dabei helfen, ihre einarmigen vor zweiarmigen Banditen zu beschützen.

Zum Launch des Updates hat der PlayStation Store zwei Asse im Ärmel: Noch bis zum 22. August reduziert Sony den Preis der Premium Online Edition um die Hälfte und noch bis zum 31. Juli könnt ihr auch ohne PS Plus-Abo die Bank des Glückspieltempels sprengen.

GTA V Online legt endlich die Karten auf den Tisch und gibt der florierenden Community, was sie seit Jahren gefordert hat: ein High-End-Casino, in dem ihr eure wohlverdiente In-Game-Währung gegen Chips eintauschen könnt. In Vinewood, direkt neben der Pferderennbahn, hat seit dieser Woche das „Diamond Casino & Resort“ seine Pforten geöffnet. Neben den unzähligen Spielautomaten, Glücksrädern und Blackjack-Tischen findet ihr dort auch eine Handvoll spannender Koop-Aufträge.

Helft etwa dem inkompetenten Sohn des Triadenbosses Wei Cheng eine feindliche Übernahme durch texanische Investoren zu vereiteln oder nehmt, nun ja, Spezialaufträge von der Casino-Betreiberin Agatha Baker an. Die Missionen abzuschließen ist Voraussetzung dafür, ins VIP-Programm des Casinos aufgenommen zu werden.

Jetzt GTA V zum halben Preis sichern

Denn nur als anerkannte High Roller habt ihr wirklich alle Trümpfe in der Hand und erhaltet Zugang zu den Luxus-Penthouses des Casinos, die mit integrierten Party-Areal, eigenem Stylisten und Großraum-Garage ausgestattet sind.

Selbstverständlich könnt ihr eure gewonnenen Chips wieder gegen In-Game-Cash eintauschen und damit Aktivitäten außerhalb des Casinos finanzieren, seien es Waffengeschäfte zu tätigen, Flugzeuge zu chartern oder euch beim Herrenausstatter eurer Wahl neu einzukleiden. Wenn ihr wirklich was auf euch haltet, verballert ihr eure Gewinne aber im hauseigenen Diamond Casino Store – etwa für von Jeff Koons inspirierte Hundestatuen oder goldene Schnellfeuergewehre.

Als PlayStation-Besitzer könnt noch bis Ende August das große Los ziehen und euch bei der Grand Theft Auto V Premium Online Edition für 14,99 statt 34,99 einkaufen. Und selbst wenn ihr kein PS Plus-Abo habt, könnt ihr noch bis zum 31. Juli Los Santos unsicher machen und den Jackpot im Diamond-Casino knacken.

Jetzt GTA V kaufen und 58 Prozent sparen