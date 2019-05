Mai-Rabatte im „PlayStation Store“: Das sind die 7 lukrativsten Deals

„Der Mai ist gekommen, die Preise gehn’ runter, da bleibe, wer Lust, zum Zocken zuhaus’.“ Der leicht abgewandelte Text dieses Klassikers altdeutschen Liedguts passt bestens zur neuesten Sales-Aktion im „PlayStation Store“.

Sony senkt noch bis zum 30. Mai die Preise von diversen AAA-Titeln um bis zu 92 Prozent. Wir haben die „Mai-Rabatte“ näher unter die Lupe genommen und präsentieren euch die 7 attraktivsten Angebote:

Jurassic World Evolution

„Hier werden Raptoren gezüchtet?“ Ja, und nicht nur das. In eurer persönlichen Jurassic World könnt ihr noch 39 andere Spezies aufziehen, die irgendwann – von Chaos-Theoretiker Ian Malcom richtig geklugscheisst – ausbrechen und eure Besucher aufessen.

Wenn herkömmliche Vergnügungspark-Simulationen für euch zu wenig Biss haben (hehe), dann solltet ihr jetzt zuschnappen (sorry…). Nur noch bis zum 30. Mai schrumpft der Preis von Jurassic World Evolution von Brontosaurus-großen 49,99 Euro auf Composognathus-winzige 19,99 Euro.

Sniper Elite 4

Schnäppchenjäger bekommen im „PlayStation Store“ (Scharf-)Schützenhilfe: Für 14,99 Euro statt sonst 69,99 Euro könnt ihr Sniper Elite 4 ins Visier nehmen. Der neueste Teil der Weltkriegssaga ist nicht nur super unterhaltsam (vor allem im Koop-Modus), sondern gibt euch auch Nachhilfe in Sachen Anatomie.

Denn mit jedem Schuss könnt ihr verfolgen, wie eure Projektile aus allen möglichen Winkeln in die Körper eurer Gegner eindringen und ihre lebenswichtigen Organe zerstören. Da soll noch mal jemand sagen, von Videospielen könne man nichts lernen.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3 ist ein langes Spiel. Ein Playthrough inklusive Side-Quests dauert circa 100 Stunden – also in etwa so lang, als würdet ihr 33 Mal hintereinander Avengers: Endgame gucken, zwei Seiten eurer Bachelor-Arbeit schreiben oder euch für ein einziges Paket in einer Postbank-Filiale anstellen.

Dann lieber eines der besten Action-RPGs aller Zeiten spielen. Bei einem historischen Tiefpreis von 8,99 Euro werdet ihr keine der durchschnittlich 0,0015 Cent teuren Minuten bereuen.

Assassins Creed Origins – Deluxe Edition

Ihr wollt wissen, wie es sich anfühlt, im alten Ägypten gelebt zu haben? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Ihr umwickelt euch komplett mit Klopapier und geistert nachts durch die Schächte der Berliner U-Bahnlinie 8 oder

2. Ihr zockt die Deluxe Edition von Assassin’s Creed Origins.

Beides hat seinen Charme, doch angesichts des Preises von 23,99 Euro statt sonst 79,99 Euro empfehlen wir jedem Hobby-Ägyptologen die zweite Option.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Was genau ist eigentlich ein Bandicoot? Laut Wikipedia gehören die „Bandikuts“ zur Familie der nachtaktiven Schweinsfuß-Nasenbeutler, die durch völlig unberechenbares Verhalten ihre natürlichen Feinde verwirren.

Das stimmt grundsätzlich mit dem Naturell des ehemaligen PlayStation-Maskottchen Crash überein – ein hosentragender Beuteldachs, der sich gerne um die eigene Achse dreht und scheinbar ohne Sinn und Verstand Holzkisten zerstört. Die komplett remasterte N.Sane-Trilogie kostet im Mai-Sale nur irre 21,99 Euro statt 39,99 Euro.

Landwirtschafts-Simulator 19

Ferien auf dem Bauernhof sind so last century. Echte Stadtmenschen zocken lieber Landwirtschafts-Simulator 2019. Wenn es für euch nichts Schöneres gibt, als mit einem Traktor der Marke John Deere das virtuelle Feld zu bestellen, dann könnt ihr die dickste Kartoffel unter den Farming-Games jetzt im „PlayStation Store“ für stark subventionierte 37,49 Euro statt 49,99 Euro ernten.

Grand Theft Auto V

Alien-Eier in einem abgestürzten Raumschiff bergen, Wettrennen auf fliegenden Motorrädern organisieren oder Geld mit dem Anbau von Gras verdienen: In GTA V ist (fast) alles möglich.

Auch fünf Jahre nach Launch lohnt es sich der florierenden Online-Community beizutreten oder einfach die nach wie vor exzellente, aus drei Perspektiven erzählte Single-Player-Kampagne durchzuspielen. Im Mai-Sale könnt ihr San Andreas und Los Santos für nur 14,99 Euro statt 29,99 Euro unsicher machen.

PS: Im „PlayStation Store“ findet ihr bis zum 30. Mai übrigens noch 107 weitere Mai-Rabatte – unter anderem für Knaller wie Just Cause 4, Strange Brigade und Divinity: Original Sin 2.