Kaum hat der PlayStation Store seine „Sommer Angebote“ beendet, kommt Sony mit einem neuen, epischen Sale um die Ecke. Diesmal im Fokus: kleine aber feine Indie-Darlinge. Keine Lust, euch durch die mehr als 400, teilweise um 65 Prozent heruntergesetzten Perlen zu wühlen? Kein Problem. Wir präsentieren euch unsere neun Lieblingstitel der noch bis zum 18. September laufenden „PlayStation präsentiert“-Aktion.

Life is Strange 2 – Die komplette Season

Entwickler Dontnod Entertainment lässt sich mit der Veröffentlichung neuer Episoden seiner interaktiven Abenteuerserie gerne viel Zeit. Das ist auch nötig, um die Story um zwei Brüder auf der Flucht so exzellent zu erzählen. Die vierte Episode von Life is Strange 2 ist gerade erschienen, das Season-Finale lässt noch bis Anfang Dezember auf sich warten. Sichert euch in der Zwischenzeit die gesamte Staffel für nur 26,99 Euro statt sonst 39,99 Euro.



The Hong Kong Massacre

Ihr wolltet immer schon mal wissen, wie es sich anfühlt, sich als Chow Yun-Fat-Verschnitt durch einen John Woo-Film zu ballern? Dann seid ihr bei The Hong Kong Massacre genau richtig. Rächt als Ex-Cop den Mord an eurem Partner und liefert euch Heroic Bloodshed-Schießereien in Zeitlupe – bis zum 18. September kostet die Hommage an das asiatische Actionkino der 90er nur 10,99 Euro statt 16,99 Euro.



Thronebreaker: The Witcher Tales

Legen wir die Karten auf den Tisch: Thronebreaker hat mit Abstand die fesselndste Story aller Rollenspiele mit Karten-Gameplay. Ursprünglich als Single-Player-Modus für das Witcher-Kartenspiel Gwent konzipiert, hat Thronebreaker mit seiner 30 Stunden langen Kampagne längst nicht nur Fans von Geralt von Riva begeistert. Für nur 13,49 Euro statt 26,99 Euro solltet ihr das RPG jetzt in euer Deck aufnehmen.

Slay the Spire

Ein nicht minder spannender Vertreter des gleichen Genres ist Slay the Spire, das die „deck-building card game“-Mechanik jedoch um Roguelike-Elemente erweitert. Bei jedem Versuch den Spire-Turm zu besteigen, müsst ihr mit eurem wachsenden Kartenstapeln zufällig angeordnete Räume von riesigen Monstern säubern. Noch bis zum 18. September könnt ihr Slay the Spire für nur 17,49 Euro statt 24,99 Euro downloaden.

Oceanhorn – Monster of Uncharted Seas

Zu behaupten, dass Oceanhorn von der Zelda-Serie inspiriert wurde, wäre eine Untertreibung. Dennoch bietet diese Hommage Adventure-Fans alles, was sie an Links Abenteuer so lieben: eine unterhaltsame Story, großartige Musik und viele knifflige Dungeons. Den „Wind Waker“-Klon gibt es jetzt für 7,49 Euro statt sonst 14,99 Euro.

The Shadow Warrior Collection

Shadow Warrior 1 und 2 sind gelungene Beispiele dafür, wie man Kult-First-Person-Shootern aus den 90ern zu einem würdigen Comeback verhelfen kann (sorry, Duke Nukem). Für 19,99 Euro statt sonst 59,99 Euro könnt ihr jetzt in die Haut des modernen Ninjas Lo Wang schlüpfen und ausgestattet mit einem Katana, Maschinengewehren und Penis-Witzen die Welt von Dämonen befreien.

Moonlighter

Tagsüber Ladenbesitzer, nachts Monsterjäger – das ist das geniale Spielprinzip von Moonlighter, einem Mix aus Wirtschaftssimulator und Dungeon Crawler. Für nur 9,99 Euro statt 19,99 Euro könnt ihr bei Tageslicht euer Geschäft und euer Dorf upgraden und bei Sonnenuntergang auf Monsterjagd gehen.

Steamworld Dig 2

Das vielleicht noch immer beste Spiel aus dem permanent wachsenden Steamworld-Universum ist Steamworld Dig 2. Für nur 5,99 Euro statt 19,99 Euro könnt ihr euch als sympathischer Roboter immer tiefer in den Erdboden graben und euch aus den geschürften Ressourcen clevere Upgrades craften.

Yoku’s Island Express

Das Inselabenteuer des Mistkäfers Yoku hat mit seinem innovativen Genre-Mix Pinball-, Jump-and-Run- und Adventure-Fans gleichermaßen begeistert. Erkundet jetzt für 8,99 Euro statt 19,99 Euro den als riesiger Flippertisch fungierende Open World und helft den darin lebenden Eingeborenen, uralte Gottheiten zu beschwören.

Diese und 393 weitere stark reduzierte Indies findet ihr noch bis zum 18. September auf der „PlayStation präsentiert“-Übersichtsseite.