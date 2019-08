Sommerangebote im PlayStation Store: Das sind die fünf besten Bundle-Deals

„Nichts ist beständiger als ein Bundle“ – dieses leicht abgewandelte Zitat von Charles Darwin trifft auch die vielen lukrativen Pakete zu, die Teil der Sommerangebote im PlayStation Store sind: Einfach einmal bezahlen und dafür gleich mehrere Teile einer Franchise zum Sonderpreis zocken. Wir haben für euch die fünf besten Bundle-Deals des PlayStation-Sommers herausgesucht.

Kingdom Hearts All-In-One

Squares unterhaltsames Mash-Up aus JRPGs und Disney-Klassikern ist vor allem für zwei Sachen bekannt: eine hochkomplexe (manche würden sagen: komplett sinnfreie) Story, die mehrere Teile umfasst und deren recht eigenwilligen (manche würden sagen: durchgeknallten) Titel.

Mit dem „All-In-One“-Bundle kommt ihr noch bis zum 8. August für 65,99 Euro statt 109,99 Euro in den Genuss von beiden Features. Das Paket enthält nämlich neben dem neuesten Eintrag, Kingdom Hearts III, auch die remasterten Teile „HD 1.5 + 2.5 Remix“ (in sich selbst bereits ein Bundle) und mit „Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue“ einen ernsthaften Bewerber auf den großartigsten Videospiel-Titel aller Zeiten.

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle

Ein teuflisch günstiges Angebot, das euch die Freudentränen in die Augen treiben wird: Die ersten vier Hauptspiele der Devil May Cry-Serie (Teil 3 und 4 dabei sogar in der Special Edition inklusive fünf DLCs!) gibt es bis zum 15. August allesamt in hübschen HD-Gewand zum höllischen Sparpreis von nur 21,99 Euro statt sonst 44,99 Euro.

Mehr coole Sprüche, riesige Monster und extravagante Outfits werdet ihr für diesen Preis nirgends finden. Ach ja, der neue fünfte Teil ist im Sommer-Sale ebenfalls reduziert und kostet gerade nur 34,99 Euro statt 59,99 Euro.

Assassin’s Creed Triple Pack

Zwei der besten Assassin’s Creed-Teil der letzten Dekade (plus Assassin’s Creed Unity) haben sich in Form des Triple Pack in den Schatten des PlayStation Store geschlichen und lauern euch dort bis zum 22. August für nur 24,99 Euro anstatt 79,99 Euro auf.

Ob als karibischer Pirat, französischer Revolutionär oder britischer Arbeiter während der industriellen Revolution – in „Black Flag“, „Unity“ und „Syndicate“ könnt ihr ohne Ende meucheln, Schätze suchen und wie ein Wunder Sprünge aus hundert Meter hohen Gebäuden in Schubkarren voller Stroh überleben.

Banner Saga Trilogie

Wenn ihr euch ein Stück Ragnarök nach Hause holen wollt, führt kein Weg an der exzellent geschriebenen Banner Saga vorbei. Halb interaktive Wikinger-Story, halb rundenbasiertes Strategiespiel, hat das drei Teile umfassende Abenteuer die Herzen von tausenden Rollenspiel-Fans erobert.

Für nur 19,99 Euro statt 49,99 Euro könnt ihr noch bis zum 22. August eure individuell zusammengestellten Horden aus dem Norden in den Kampf gegen die bösartige Dredge-Rasse schicken.

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition

Far Cry 5 hat mit dem im US-Bundesstaat Montana angesiedelten Hope County eine der eindrucksvollsten offenen Spielwelten der letzten Jahre erschaffen. Der dort Angst und Schrecken verbreitende Sektenführer Joseph Seed ist darüber hinaus ein extrem faszinierender Bösewicht.

Was Seed mit dem in der Postapokalypse spielenden Spin-Off/Sequel Far Cry New Dawn zu tun hat, könnt ihr am besten herausfinden, wenn ihr beide Titel hintereinander durchspielt. Für nur 34,99 Euro statt 99,99 Euro könnt ihr noch bis zum 22. August Hope County sowohl während der Trump-Ära als auch in der nicht allzu fernen Zukunft unsicher machen.