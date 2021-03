Ihr müsst dafür auch nicht vor der Konsole sitzen, über die PlayStation-App funktioniert der Chat ebenfalls ausgezeichnet auf dem Smartphone. Du kannst damit auch sehen, in welchen Spielen deine Freunde gerade unterwegs sind, kannst im PlayStation Store shoppen gehen oder durch Trophäen und News stöbern.

Tipp 3: Was du über den Mute-Button wissen musst

Wer den DualSense zum ersten Mal in der Hand hält, könnte die Stummschaltetaste für Deko halten. Der kleine helle Knopf befindet sich mittig unten zwischen den beiden Analogsticks.

Einmal gedrückt und schon leuchtet der Knopf und das Mikro ist aus. Lange gedrückt und schon sind sämtlich Spielsounds stumm, was ebenfalls hilfreich sein kann. In den Standardeinstellungen ist das Mikrofon eingeschaltet, lässt sich aber in den Einstellungen unter Ton/Mikrofon ausschalten. Dort gibt es auch die Option, dass es stummgeschaltet wird, sobald ihr einem Voice-Chat beitretet.