Wer ist hier der Boss?

Das DLC The Old Hunters versetzt euch in den Alptraum des Jägers – eine Art Gefängnis für Hunter, die wegen exzessiver Monsterjagd langsam aber sicher den Verstand verloren haben und selber zu Bestien mutiert sind. Das ist nicht nur ein interessantes Plot-Element, sondern beschreibt auch auf der Meta-Ebene genau das, was mit euch als Spieler passiert, wenn ihr versucht Bloodborne zu spielen. Der erste Bossfight, in den ihr euch vergaloppiert, ist mit einem Herrn Ludwig. Das ekelhafte Pferdevieh greift euch wie vom Hafer gestochen an und holt übermütige Spieler ganz schnell vom hohen Ross.