Insgesamt warten zehn Städte sowie die extrem weitläufige Hauptstadt Prontera darauf, von dir und deiner Gang entdeckt zu werden. Pro Account kannst du maximal sechs Charaktere erstellen und hast dabei jeweils die Qual der Wahl aus über 30 Charakterklassen, darunter Schwertkämpfer, Schmied oder Alchemist.

Selbstverständlich wurde auch das extrem deepe, aber nie unübersichtliche Stat-System des Ragnarök-Originals übernommen und erweitert: Insgesamt kannst du mehr als 15 statistische Werte deiner Kämpfer hochleveln, von der Wahrscheinlichkeit kritischer Treffer bis hin zu der Zeit, die es dauert, Magieangriffe durchzuführen.

Insgesamt ist Rangarök Online Revo-Classic ein gelungener Mix aus Hardcore-Old School-MMORPG und modernem Multiplayer-Abenteuer, das alte und neue Liebhaber zurück zu den Wurzeln des Genres führt.

Wenn ihr der lebendigen Community beitreten wollt, braucht ihr dafür auch keinen High-End-PC. Im Gegenteil, minimale Systemanforderungen (mindestens Windows 7, Intel Celeron Prozessor mit 2,4 GHz, 512 MB RAM) sorgen dafür, dass ihr in Minutenschnelle in die Welt von Midgard eintauchen und eines der beliebtesten MMOs aller Zeiten in neuem Glanz erleben könnt.