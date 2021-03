Das Spiel beginnt behutsam und zeigt euch nach und nach die Fähigkeiten und Möglichkeiten eurer Figur. In den regulären Leveln ist die Zusammenarbeit optional: Alle Geheimnisse, Items und Kostüme sind solo oder zu zweit erreichbar. Jede der fünf Welten hat dazu noch einen expliziten Multiplayerpart: Hier MUSST du mit Freundin, Sohn oder Oma zusammenarbeiten, sonst werdet ihr das Ende niemals sehen. Der Spaß ist es herauszufinden, wer jetzt was tun muss, damit zum Beispiel ein knuffiger Monsterkatzenbär durch den halben Level vorbei an Abgründen und Flammeninfernos bis zur nächsten Monsterkatzenteddybärenauffangstation gebracht werden kann. Die Puzzlepassagen erfordern Kommunikation auf dem Sofa und sind sehr erfüllend, wenn ihr endlich kapiert habt, was da eigentlich zu tun ist. Ihr könnt aber auch bei spieletipps spicken, das ist erlaubt.

Britney gibt den Takt an

Ja, es gibt knuffige Monsterkatzenteddybären im Spiel und Dinge sind niedlich. Trotzdem können sich erwachsene Menschen ebenfalls an der abwechslungsreichen Welt mit ihren vielen Ideen erfreuen. Die Unreal 4 Engine sorgt mit stabilen 60 fps dafür, dass Sackboy wirklich gut aussieht – auf der PS5 bekommst du dabei noch mehr Details, Licht und Schatten für eine rundum gelungene Next-gen-Präsentation. Wenn du auf der 4 unterwegs bist, kein Problem: du kannst später kostenlos auf die Version für die PS5 upgraden.

Egal ob current oder next, ständig wuselt und fleucht etwas Neues in den wunderschön choreographierten Leveln über den Bildschirm und überrascht mit mehr als 50 Spielabschnitten, aufgeteilt in fünf Welten.

Eines der Highlights sind die Musiklevel. Es fühlt sich wie in einem riesigen Musikvideo an, wenn ihr zu Toxic von Britney Spears, Uptown Funk von Bruno Mars oder beim Jungle Boogie im Takt über wegbrechende Plattformen, Gegner oder Feuerkegel springt. Bitte mehr davon, am liebsten ein ganzes Spiel!