Shakes & Fidget: Komplett überarbeitete Version zum 9. Geburtstag angekündigt

Anzeige (21. Juni 2018)



Außergewöhnliches Jubiläum: Das abgedrehte Fantasy-MMORPG Shakes & Fidget feiert seinen bereits 9. Geburtstag. Entwickler Playa Games hat das Jubiläum zum Anlass genommen, um dem Spiel ein Upgrade auf eine moderne Engine sowie ein komplettes Re-Design zu spendieren.

Wie die Zeit vergeht: Bereits neun Jahre ist es her, seit Shakes & Fidget im Juni 2009 erstmals über die Computermonitore flackerte. Damals noch als Browsergame gestartet, hat sich das lustige Online-RPG inzwischen zu einem ausgewachsenen Cross-Plattform-Spiel entwickelt. Neben einer HTML5-Version für den Browser gibt es Shakes & Fidget inzwischen auch mit eigenständigen Apps für iOS und Android sowie auf Steam. Zum andauernden Erfolg beigetragen hat auch, dass sich die Macher über die Jahre treu geblieben sind und Fantasy- und Rollenspiel-Stereotype stets mit einem wohlwollenden Augenzwinkern durch den Kakao ziehen.

Auch inhaltlich kann Shakes & Fidget auf eine lange Reihe von Erweiterungen zurückblicken. Mit der Einführung der Festung erhielten die inzwischen 50 Millionen registrierten Spieler beispielsweise ein eigenes Aufbauspiel und mit der Unterwelt einen eigenständigen Strategie-Part. Anfang dieses Jahres wurde mit dem Assassinen außerdem eine neue, vierte Charakterklasse eingeführt.

Dass die Ideenkiste der Hamburger Entwickler von Playa Games noch lange nicht leer ist, zeigen sie mit der Vorschau auf ihr neuestes Update: Zum einen erhält das MMO mit dem Wechsel auf die Unity-Engine einen neuen Unterbau. Der sorgt dafür, dass Shakes & Fidget noch besser als bisher auf allen Plattformen läuft.

Neue Grafik und 4K-Unterstützung

Zum anderen wird fleißig an einer grundlegenden Neugestaltung des Spiels gewerkelt. Und grundlegend ist dabei keine Übertreibung – das Spiel erstrahlt an allen Ecken und Enden in neuem Gewand: Hunderte Grafiken wurden komplett neu gezeichnet, unnötige Zwischenschritte im Spiel eliminiert, Schriftarten modernisiert, die Menüführung entschlackt.

Insgesamt sieht das Spiel nach der Generalüberholung deutlich schicker aus und spielt sich erfrischend intuitiv. Dank der kultverdächtigen Grafik von Shakes-&-Fidget-Zeichner Marvin Clifford war Shakes & Fidget zwar schon immer eine Augenweide, mit dem Geburtstags-Update ist das Spiel aber wirklich im 21. Jahrhundert angekommen.

Eine Beta-Phase der neuen Version wird bereits in den kommenden Wochen veröffentlicht. Hier geht es direkt zum Spiel.