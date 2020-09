Achtet auf eure Manabasis und Manakurve

Gerade das Land ist besonders wichtig, um den Sieg für euch zu entscheiden. Je nachdem welche Manasymbole eure auserwählten Karten besitzen, sollten eure Länder das wiederspiegeln, damit ihr genug Mana zur Verfügung habt. Während ihr mit dem Produzieren eures Manas die Manabasis geschaffen habt, sollte euer Fokus auch auf einer starken Manakurve liegen. Sie beschreibt vereinfacht gesagt, dass ihr eine Kurve aus Manakosten während eures Spiels habt. Das bedeutet, dass ihr genau austariert, wo eure größte Stärke im Deck ist und wie hoch eure Kosten dafür sind, ihr aber zum Beispiel auch einige Karten aussortiert, die ungünstig für eure Manakurve sind. Das ist dann der Fall, wenn euer Deck nur aus kostenintensiven Karten bestehen sollte. Umgekehrt sorgt ihr gleichzeitig dafür, dass jede eurer Karten im Deck auch wichtig ist.

Während es bei Limited-Decks Richtwerte für eure ideale Manakurve gibt, ist sie bei eurem Cunstructed Deck abhängig von den Archetypen eurer Karten. Aggro Decks haben zum Beispiel eine ganz andere Manakurve als Combo Decks. Bei einem Aggro Deck lohnt es sich, viele preiswerte Karten zu spielen, damit ihr ab der ersten Runde Druck bei eurem Spielgegner aufbaut. Mit einem Control Deck hingegen könnt ihr es euch leisten, auch Karten für 6 oder 7 Mana zu spielen, da sie die gegnerischen Decks lange genug aufhalten können. Damit ihr euch schon früh gegen eure Gegner wehren könnt, müsst ihr aber auch hier auf genügend preiswerte Karten für wenig Mana achten.

Es ist wie so oft also eine Geschmackssache nach welchen Archetypen ihr spielen wollt – eine kostenintensive Kreatur kann in den letzten Runden mal den entscheidenden Sieg erzielen und mal kostet sie euch euer wertvolles Mana ohne wirkungsvollen Effekt beim Gegner. Seid ihr eher kontrollierend unterwegs oder sorgt ihr gerne für eine aggressive Überraschung und geht dafür ein Risiko ein?

Tipp: Wir empfehlen euch, die Karten dort als Stapel zu legen, wo ihr glaubt, dass ihr sie auch mit der größten Wahrscheinlichkeit einsetzen werdet. Zwar haben Mana intensivere Karten meist einen spannenderen Effekt in der Partie, doch wenn ihr bei einer Entscheidung eher unsicher seid, empfiehlt sich als MTG-Anfänger und im Zweifel immer die preiswertere Karte.