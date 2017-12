Summoners War Leidenschaft in Worte gefasst

[V]SINSHEI

„Wie viele Hardcore-Fans kam ich eher zufällig auf Summoners War. Ein Freund hat es mir gezeigt und seitdem spiele ich es täglich. Ich spiele es so intensiv, weil ich Games nicht casual spielen kann und immer einer der Besten sein will. Deshalb stehe ich auch auf Dota 2, denn ich mag Online Competitive Games einfach.

Was mir an Summoners War wirklich am meisten Spaß macht, ist die stetige Verbesserung durch neue Runen und die Entwicklung eigener Strategien. Um beispielsweise am Anfang schnell voran zu kommen, muss man als erstes einen sogenannten Fodderfarmer (zB. das Monster Lapis) leveln. Ein Fodderfarmer ist ein Monster, welches dank seiner Fähigkeiten in der Lage ist, ein Dungeon allein zu bestreiten. So kann der Spieler die restlichen freien Plätze des Teams mit schwachen Monstern auffüllen. Diese schwachen Monster dienen dann als Fodder (Futter), um stärkere Monster zu verbessern.“



