Es ist nie zu spät

Es war zwar dumm von mir, das Runen-Thema so nachlässig zu behandeln, aber glücklicherweise kann man sich in Summoners War in keine echte Sackgasse manövrieren. Ich muss jetzt einfach ganz gezielt Runen farmen und diese anschließend smarter auf meine Monster verteilen. Außerdem lassen sich bereits genutzte Runen ja auch wieder entfernen und erneut verwenden. Das erste Monster, das ich neu „runen“ möchte, ist mein geliebtes Einhorn Helena. Die Angriffskraft des Einhorns wird ja proportional zu seinen maximalen Gesundheitspunkten (HP) erhöht. Es ist also naheliegend, Helena mit Runen auszustatten, die den Max HP-Wert erhöhen.