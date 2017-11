Mittlerweile konnte ich aber einige Levels zulegen und diverse Monster verbessern. Also wagte ich mich erneut in seine Festung und siehe da, ich habe es tatsächlich auf Anhieb geschafft! Als Belohnung gab’s ein wertvolles Regenbogenmon. Was lernen wir daraus? Wenn man an einer Herausforderung scheitert, darf man diese nicht einfach abhaken. Man muss es immer wieder versuchen, denn irgendwann hat man das richtige Level, die richtige Rune oder einfach nur die richtige Team-Zusammenstellung und dann fällt der Feind!