Viele Free2Play-Spiele versuchen dem User mit Zwangswartezeiten und anderen Tricks die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Ich hatte immer ausreichend Energie zur Verfügung, musste keine Zwangspausen einlegen oder ähnliches. Mir ging es ja nie darum, so schnell wie möglich, so weit wie möglich zu kommen – ich wollte den Spielspaß in den Mittelpunkt stellen, alles selber ausprobieren und aus Fehlern lernen. Quasi „Learning by doing“. Immer wieder erhielt ich per In-Game-Chat wertvolle Tipps erfahrener Spieler und diese habe ich dankbar angenommen.

Ich bin jetzt bei Level 31, habe ein 6-Sterne-Monster, diverse 5-Sterne-Kreaturen und jede Menge 4-Sterne-Material. Hätte ich Geld investiert, wäre ich wohl deutlich weiter. Es gibt diverse kostenpflichtige Pakete, die den Fortschritt beschleunigen. Beispielsweise braucht man eine Menge Essenzen, um ein Monster zu erwecken. Diese habe ich im Cairos Dungeon gefarmt, doch ich hätte sie auch kaufen können. Dasselbe gilt für EP-Booster, Beschwörungsrollen und so weiter.