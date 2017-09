Es geht voran!

Der Turm der Prüfungen ist eine besonders coole Herausforderung, die ein wenig an den Bruce Lee-Streifen Game of Death erinnert. Ihr müsst euch durch alle Ebenen eines Turms kämpfen, wobei die Stärke der Gegner mit jedem Stockwerk zunimmt. Das Ganze ist ziemlich anspruchsvoll, da euch sage und schreibe 100 Ebenen erwarten. Je weiter ihr kommt, desto reicher werdet ihr belohnt. Ich liebe den Turm, weil er eine echte Herausforderung darstellt und auf jeder Ebene eine neue Strategie verlangt. Wohl dem, der eine starke Monstertruppe mit unterschiedlichen Buffs und Attributen am Start hat. Und das Beste: Jeden Monat erfolgt ein Reset des Turms, was bedeutet, dass ihr erneut und immer wieder die Möglichkeit habt, massiv zu looten.