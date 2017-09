5 Sterne Deluxe

Zwar stand der Gildenkampf diese Woche im Fokus, war aber natürlich nicht meine einzige Baustelle: Ich konnte bereits einige meiner Monster von vier auf fünf Sterne entwickeln und damit ist noch lange nicht Schluss. Ich benötige also jede Menge „Verzehrmonster“ mit vier Sternen – und das Coole ist, dass es diverse Möglichkeiten für die Beschaffung gibt. So artet das „Grinding“ nicht in Monotonie aus. Für jede gemeisterte Herausforderung erhält man Manasteine, Beschwörungsrollen, Monster, Runen und so weiter. Zudem läuft aktuell das „Absolviere die Mission!“-Event. Hier könnt ihr für jede erledigte Tagesmission Belohnungen abstauben und je mehr Aufträge abgeschlossen wurden, desto fetter die Boni.