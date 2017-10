Diesen Tagebucheintrag möchte ich mit einer Danksagung beginnen. Ich habe in Summoners War diverse Freundschaften geschlossen und von meinen neuen Freunden immer tolle Tipps erhalten. Selbst die dümmsten Anfängerfragen wurde von der Community ausführlich und geduldig beantwortet. Ohne diese Mädels und Jungs hätte ich deutlich mehr Fehler begangen und dafür bin ich wirklich dankbar. Wenn ihr also auch erst kürzlich mit Summoners War angefangen habt, dann scheut euch nicht davor, andere Spieler um Hilfe zu bitten. Erfahrene Beschwörer müssen nur einen Blick auf eure Truppe werfen, um euch in die optimale Richtung zu lenken.

In meinem Fall lautete die erste Anweisung: „Licht Garuda Teon, Feuer Brownie Magier, Wind Griffon Bernard und Wind Pixie Shannon auf fünf Sterne leveln. Besorge dir noch einen Feuer Höllenhund sowie einen Wind Kriegsbären und bringe die Beiden ebenfalls auf fünf Sterne.“ Ganz nebenbei habe ich außerdem gelernt, dass ich die Sache mit dem Beschwören und Hochleveln völlig falsch anging. Alle 1- und 2-Sterne-Monster die ich mit „Unbekannten Rollen“ beschwört habe, wurden umgehend „verfüttert“, um stärkere Monster aufzuwerten. Das war offenbar keine perfekte Strategie. Stattdessen sollte man ruhig auch mal mit 1- oder 2-Sterne- Monstern in den Kampf ziehen, um diese aufzuleveln. Das dauert nicht wirklich lange und verwandelt die kleinen Racker ganz schnell in „3-Sterne- Futter“.