Ist es unfair, wenn man als Beschwörer eines seiner Monster bevorzugt? Ich finde schon. Schließlich gibt jedes Mitglied der Truppe sein Bestes und kämpft im Rahmen seiner Möglichkeiten. Nur gut, dass sich die anderen Monster nicht beschweren können, denn mein geliebtes Einhorn erhält von mir definitiv eine Sonderbehandlung. Es war mein erstes Monster mit 5 Sternen, bekam die besten Runen und hat noch vor allen anderen Monstern Level 35 erreicht. Seine Erweckung war mir deshalb ein besonderes Anliegen.

Was mir für die Erweckung des Einhorns fehlte waren die Feueressenzen – und zwar eine ganze Menge davon. Ich habe zwei Tage gebraucht, um diese in der Halle des Feuers zu farmen. Mein Team bestand aus mehreren schwachen und einem sehr starken Monster. So konnte ich nebenbei auch noch jede Menge 1-Sterne-Kreaturen auf 4 Sterne hochleveln. Als ich die nötigen Essenzen beisammen hatte, ging es direkt ins Monster-Menü, wo ich mit einem dicken Grinsen im Gesicht den „Erwecken“-Button betätigte …