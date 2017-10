Was ich fast noch cooler finde: Obwohl ich jetzt schon viele Wochen investiert habe, liegen die größten Herausforderungen noch vor mir. Ich kenne tatsächlich nicht viele Videospiele, die mich so lange bei der Stange halten konnten. Jetzt wo ich mein erstes 6-Sterne-Monster in die Schlacht schicken kann, geht es aber erst so richtig los. Ich muss nach und nach alle guten Monster aufs Maximal-Level bringen, aber erst einmal gilt es zehn besonders potente 5-Sterne-Monster aufzubauen, die sich dem Welten-Boss stellen können. Dann wäre da noch das Fusionshexagramm, welches ich bisher noch gar nicht genutzt habe. Dabei sind die dort erhältlichen Monster ein Muss, um gegen die besten Beschwörer überhaupt eine Chance zu haben.