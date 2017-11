Der Einstieg

Einsteiger werden vom Spiel an die Hand genommen und vorsichtig an die Materie herangeführt. Selbst als absoluter F2P-Neuling findet man sich dank zahlreicher Tipps sehr schnell zurecht. Eine nette Dame namens Ellia hält euch dabei ständig auf dem Laufenden und gibt Hilfestellung. Sie fungiert quasi als In-Game-Tutorial. Als Neueinsteiger hat man zwar noch keinen Zugriff auf alle Bereiche der Karte, dennoch warten eine Menge Aktivitäten auf euch. So sind unter anderem Teile der Arena, der Turm der Prüfungen und Riss der Welten gesperrt, aber dazu kommen wir noch.

Los geht’s im Wald von Garen, der wie alle Locations aus sieben Abschnitten besteht und in drei Schwierigkeitsstufen spielbar ist. Am Ende jeder Location wartet ein Boss auf euch und erst, wenn dieser erledigt ist, erhaltet ihr Zutritt zum nächsten Ort. Der Clou: In jeder dieser Locations „droppen“ ganz spezifische Belohnungen. Im Wald von Garen könnt Ihr Energie-Runen, unbekannte Schriftrollen und Monster wie das Wasser-Inugami oder den Mähnenkeiler abstauben. In den Chiruka-Ruinen lassen sich wiederum Rache-Runen, Minotauren und Kriegsbären farmen. Je höher der gewählte Schwierigkeitsgrad, desto höher die Qualität der Runen. Bei Runen handelt es sich um enorm wichtige Items, mit denen ihr Monster ausrüsten könnt, um deren Attribute zu verstärken. Selbst das stärkste Monster bringt euch nichts, wenn ihr es ohne Runen in die Schlacht schickt. Es lohnt sich also, bereits absolvierte Gebiete immer wieder mal zu besuchen.