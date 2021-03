Ein Must-have für alle Gamer

Wie oft habt ihr euch schon darüber geärgert, dass ein Game in anderen Ländern bereits spielbar war, während wir in Deutschland noch mehrere Stunden auf die Veröffentlichung warten mussten? Mit Surfshark VPN gehört dieser Frust der Vergangenheit an, denn hier genügt ein Klick, um Steam & Co einen Standort eurer Wahl vorzugaukeln. Dass ihr in Chat-Programmen (z.B. Discord) eure IP verbergen könnt, ist ein weiterer Vorteil. Eine mögliche ISP-Drosselung durch euren Internet-Provider lässt sich ebenfalls aushebeln. Kein Wunder also, dass Surfshark VPN bei unabhängigen Vergleichstests stets ein Plätzchen auf dem Siegertreppchen ergattern kann. Umso erfreulicher, dass Surfshark VPN aktuell 81% günstiger angeboten wird.