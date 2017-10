Die europäischen Top 16 Summoners War-Spieler kämpfen in Paris nicht nur um ein Preisgeld in Höhe von 5.000 $, sondern auch um die Teilnahme an der Summoners War-Weltmeisterschaft, welche am 25. November in den USA stattfindet. Insgesamt treten sechs Spieler aus Deutschland, drei aus Frankreich, drei aus den Niederlanden sowie jeweils einer aus der Schweiz, Italien, Schweden und Russland beim Turnier an. Dazu kommt jeweils ein Ersatzspieler aus Belgien und Deutschland.

ES GEHT UM ALLES

Der Vorentscheid in Paris ist eine von insgesamt neun Live-Veranstaltungen der Summoners War World Arena Championship 2017. Am selben Tag finden übrigens auch regionale Events in Tokio und New York statt. Insgesamt werden in der Turnierserie 100.000 US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet. 50.000 US Dollar alleine im Finale, das am 25. November im Microsoft Theater in Los Angeles steigt.

Com2uS haben außerdem eine offizielle Facebook-Veranstaltungsseite angelegt, die laufend mit neuen Inhalten und Infos gefüllt wird. Einfach auf „Zusagen“ klicken, um auf auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich wird das Event auch im deutschen Summoners War-Facebook-Feed begleitet und die Tweets des internationalen Teams möchten wir euch ebenfalls ans Herz legen.