Valorant Map Guide: Tipps & Callouts für jede Shooter-Karte

Defensiv-Map Split

Split hat zwei Bomben-Spots (Spikes) und drei Hauptpfade. Als Besonderheit könnt ihr euch an Seilen aufwärts und abwärts entlanghangeln.

Jeder Standort ist mit einem sich abzeichnendem Turm ausgestattet, der für eure Kontrolle der Gegner von entscheidender Bedeutung ist. Die Map gilt insgesamt leichter zu verteidigen als anzugreifen, da es nur zwei schmale Wege für einen Angriff gibt. Um diesen trotzdem auszuführen, müsst ihr eure Gegner nicht nur gut im Blick haben, sondern ihre Sicht einschränken und für entscheidende Ablenkung sorgen. Vorsicht gilt vor „Mid Vent“, da sich die Verteidiger hier blitzschnell von Punkt A nach Punkt B bewegen können.

In Split findet ihr folgende Callouts:

A Site >> Alley >> B Site >> Back >> Bottom >> Garage >> Link

Lobby >> Mail >> Main >> Rafters >> Ramps >> Screens >> Sewer

Site >> Spawn >> Stairs >> Top >> Tower >> Vent

Valorants Venedig-Map Ascent

Ascent gilt als „Venedig-Map“ in Valorant und spielt als neueste Karte in Italien. Hier streift ihr durch einen großen Mittelbereich, den Riot Games selbst als „offenen Spielplatz“ beschreibt.

Beide Teams können in Ascent kämpfen, ihre Fähigkeiten testen, kleinere Positionskriege führen und den jeweiligen Gegnern eine Action-reiche Abreibung verpassen. Jeder Standort kann durch irreversible Bombentüren gesichert werden. Sobald ihr diese aktiviert habt, müsst ihr sie entweder zerstören oder einen anderen Weg auf der Map finden. Wie auf jeder Karte ist das Ziel auch hier: So wenig wie möglich Territorium an andere Agenten abgeben. Wer den Bereich kontrolliert, eröffnet wiederum Angriffsrouten für die Spike Sites. Hohe Aussichtspunkte und das Betreten des Innenhofs spielen eine entscheidende Rolle in der Karte. Über die „B-Lobby“ könnt ihr nicht nur letzteren, sondern auch eure „Spike B Site“ verteidigen.

Alle Ascent Callouts sind:

A Site >> B Site >> Boat House >> Bottom >> Catwalk >> Courtyard

Cubby >> Garden >> Link >> Lobby >> Main >> Market >> Pizza

Rafters >> Site >> Spawn >> Top >> Tree >> Window >> Wine

Welche Karte am besten ist? Das könnt ihr selbst passend zu eurem persönlichen Gameplay herausfinden. Valorant könnt ihr jetzt kostenlos für euren PC herunterladen und sofort spielen. Alle Karten sind dabei direkt verfügbar – wie ihr mit eurem Valorant Map-Wissen zusätzlich mehr Kills, Siege und bessere Ranks erzielt, verraten wir euch in folgender Tipp-Übersicht samt aller Spiele-Charaktere. Habt ihr schon euren Favoriten gefunden?