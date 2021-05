Resident Evil Village hat von den Besten gelernt

Deathmatch-Geburtstagsparty: Online-Shooter Re:verse als Gratis-Zugabe

Wie gewohnt gibt es Zusatzitems für Vorbesteller und eine Collector’s Edition mit einer Statue von Chris Redfield. Ebenfalls enthalten ist hier und bei der Digital Deluxe Edition ein Zusatzpaket aus Waffe, Accessoires, neuem Schwierigkeitsgrad, Soundtrack, Concept Art zu Ethans Geschichte, Hintergrundbericht zu den Vorfällen im Haus der Bakers.

Auf alle Käufer von Resident Evil Village wartet außerdem Resident Evil Re:Verse als Dankeschön an die Fans für 25 Jahre Treue zur Serie. In Rund 5 Minuten langen Matches treten bis zu sechs Spieler in Form bekannter Resident Evil-Charaktere im Deathmatch gegeneinander an. Wer zu früh das Zeitliche segnet, darf als Biowaffe den Überlebenden das Leben schwer machen.