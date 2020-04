Warum ich nun endlich in das digitale Sammelkarten-Genre einsteige

Seit Jahren waren sie mir bekannt, aber der Einstieg in ihre mystische Welt ist mir nie gelungen. Jetzt allerdings scheint mir endlich der richtige Zeitpunkt gekommen, mit Magic: The Gathering Arena in das Genre der digitalen Sammelkarten-Spiele einzusteigen. Weil gerade viel Zeit dafür ist – und mit „Ikoria: Reich der Behemoths“ eine spannende Erweiterung ansteht …





Die spezielle Situation der letzten Wochen hat dafür gesorgt, dass ich mein gar nicht mal so kleines Backlog an Konsolen- und PC-Games endlich „abarbeiten“ konnte (und sogar RDR2 durch habe). Es stellte sich also die Frage: Was nun spielen? Die Antwort: Digitale Sammelkartenspiele! Nach diversen kurzen Intermezzi mit diesem Genre in der Vergangenheit – teils sogar auf dem Smartphone oder Tablet – habe ich beschlossen, dem Ganzen nun mit gebührendem Nachdruck und vor allem viel verfügbarer Zeit nachzugehen.

Magic, ich komme!

Nun ist die Auswahl der Spiele und Welten relativ groß, seit zig Publisher den Trend erkannt haben und sich vor allem mit digitalen Titeln mehr oder weniger erfolgreich ein Stück vom Sammelkarten-Kuchen abgeschnitten haben. Ich habe mich entschieden, mein Unterfangen mit dem „Original“, also Magic: The Gathering zu wagen. Das hat verschiedene Gründe. Klar, zum einen, weil es eben das Original ist, das auf dem echten Tabletop-Kartenspiel, das es nun schon seit 1993 gibt, basiert. Aber auch, weil es dadurch das wohl kompletteste Regelwerk, die umfangreichsten Welten, Erweiterungen und Karten hat. Und weil mit Magic: The Gathering Arena eine sehr gute, einsteigerfreundliche digitale Version für den PC (und bald auch für macOS) bereitsteht – die überdies kostenlos ist.

Außerdem steht mit „Ikoria: Reich der Behemoths“ eine Erweiterung an, die nicht nur gigantische Monster, sondern auch noch nie dagewesene Gameplay-Mechaniken verspricht. Spätestens, wenn diese erscheint, möchte ich die Regeln und Spielarten von Magic soweit verinnerlicht haben, dass ich Ikoria dann auch zu schätzen und idealerweise effektiv zu nutzen weiß.