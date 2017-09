In etwas weniger als zwei Monaten erscheinen mit Pokémon - Ultrasonne und Ultramond zwei neue Pokémon-Spiele, die als direkte Nachfolger zu Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond geplant sind. Unter anderem deshalb feiert die Inselwanderschaft ihr Comeback, wie Nintendo, Game Freak und The Pokémon Company heute in einem neuen Trailer verraten:

In Pokémon - Ultrasonne und Ultramond geht es zurück in die Alola-Region, die jedoch im Vergleich zum Vorgänger an einigen Stellen deutlich verändert oder gar erweitert wurde. Dies gilt ebenso für die Inselwanderschaft und ihre Prüfungen, die hier und dort ein paar knifflige Änderungen erhalten. Zudem wird Matsurika eine ganz neue Prüfung für die Spieler bereithalten.

Ebenfalls vollkommen neu ist der Alola-Fotoclub. Dort könnt ihr Fotos mit euren Pokémon aufnehmen, sie bearbeiten und speichern. Angesichts von über 400 Pokémon, die in den neuen Editionen vertreten sind, können sich Spieler auf eine lange Foto-Session vorbereiten, sofern sie denn möchten.

Um von Insel zu Insel zu kommen, konnten Spieler bislang in der Alola-Region auf Pokémon reiten. In Pokémon - Ultrasonne und Ultramond ist nun auch der Wasserweg dank Mantax zugänglich. Wer will, kann mit dem Wasserpokémon von einem Ort zum anderen surfen und dabei ansehnliche Tricks zur Schau stellen.

Pokémon - Ultrasonne und Ultramond erscheinen voraussichtlich am 17. November 2017 für Nintendo 2DS und Nintendo 3DS. Fans, die sich demnächst auch den neuen Pokémon-Film Du Bist Dran im Kino ansehen, können übrigens in den neuen Editionen ein ganz spezielles Pikachu freischalten.

Die herrliche Alola-Region mit ihren teils sehr spezifischen Pokémon war der Handlungsort von Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond. In den Nachfolgern Pokémon - Ultrasonne und Ultramond geht es auf die Hawaii-ähnlichen Inseln zurück.