Seit Jahren kämpft die Industrie gegen die illegale Verbreitung von Videospielen, welches zumeist als "Raubkopie" bezeichnet wird, und den damit verbundenen finanziellen Schaden. Eine Studie der Europäischen Kommision von 2015 zeigt jedoch, dass massive Verluste nicht unbedingt zur Tagesordnung gehören.

In der Studie mit dem Titel "Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU" (Abschätzung der Verdrängungsraten urheberrechtlich geschützter Inhalte in der EU) wird vor allem die Frage untersucht, wie Online-Urheberrechtsverletzungen den Verkauf von urheberrechtlich geschützten Inhalten beeinflussen. Die Verfasser der Studie haben dafür die Bereiche Musik, Filme, Bücher und Videospiele genauer unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis fällt für die Branchen unterschiedlich aus: Die Filmindustrie beklagt sich anhand der Studie offenbar zurecht über fehlende Einnahmen, wenn Personen die Filme illegal im Internet ansehen. Auf zehn illegale Nutzungen kommen laut Studienurteil vier Kinobesuche weniger und führen damit zu einen Umsatzverlust von rund fünf Prozent. Bei der Musik- und eBooks-Branche gibt es hingegen weder einen negativen, noch einen positiven Einfluss. Die Absatzzahlen bleiben unverändert.

Bei den Videospielen hingegen zeigt sich ein ganz anderer Trend. Die Forscher konnten hier eine positive Rate von 24 Prozent feststellen, sprich die illegalen Downloads haben auch zu einer legalen Nutzung geführt. Laut den Studienverantwortlichen ist dies auf die Taktik der Spiele-Hersteller zurückzuführen: Zusatzinhalte, DLCs und stetiger Update-Support sorgen dafür, dass Kunden zur legalen Verwendung greifen.

Die Studie ist zwar schon zwei Jahre alt, wurde aber bislang von der EU-Kommision nicht veröffentlicht. Erst auf Antrag der Europaabgeordneten Julia Reda (Piraten/Grüne Fraktion) haben die Zuständigen das Dokument herausgegeben. Auf der Webseite Netzpolitik.org lässt sich die über 300 Seiten schwere Studie einsehen.

