Monster Hunter Stories: Holt euch einen Gratis-Key für zwei exklusive Monsties

An alle Monsterjäger da draußen: Wenn ihr gerade mittendrin in Monster Hunter Stories seid, oder das Abenteuer vielleicht schon beendet habt und nach neuen Inhalten lechzt, wir haben was für euch!

Oder besser gesagt: Nintendo ist mal wieder in die Rüstung der Spendierfreudigkeit +12 gehüpft und hat im Zuge dessen 200 Keys für Monster Hunter Stories locker gemacht, die ihr hier gratis abgreifen könnt. Die schalten im Spiel zwei exklusive Monsties frei.

Wie, gratis? Einfach so? Ja, einfach so! Aber nur, solange der Vorrat reicht! Also, wartet nicht eine Sekunde länger, klickt auf den Link und holt euch einen Gratis-Key!

Solltet ihr euch tatsächlich und wahrhaftig die Frage stellen, warum ihr das tun solltet, liefern wir euch gerne gute Gründe. Zum einen solltet ihr mal einen Blick in unseren Test: "Monster Hunter Stories: So genial spielt sich die RPG-Variante" werfen. Unser Tester war genau so begeistert wie die Spieler auf der ganzen Welt

Zum anderen haben wir natürlich ein hübsches Video für euch, in dem ihr euch auch die optischen Eindrücke zu Capcoms kunterbunter Monsterhatz holen könnt.

Na, seid ihr auf den Geschmack gekommen? Glaubt uns, es lohnt sich wirklich! Für alle versierten Jäger: Viel Spaß mit den beiden exklusiven Monsties! Für alle anderen: Viel Spaß mit dem ganzen Abenteuer!