Nach dem enttäuschenden Rollercoaster Tycoon World, dürfen Fans sich bald wieder in das Original stürzen. Hersteller Atari wird am 28. September RollerCoaster Tycoon Classic auf Steam veröffentlichen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Rollercoaster Tycoon und Rollercoaster Tycoon 2.

RollerCoaster Tycoon Classic gibt es schon seit Dezember 2016 für iOS und Android. Die PC-Version soll eine angepasste PC-Steuerung bieten und beinhaltet neben den 95 klassischen Freizeitparkszenarien noch zusätzlich die Erweiterungspakete Verrückten Welten und Zeitreisen.

Im Park-Szenarioeditor dürfen Spieler außerdem ihre eigenen Park-Kreationen umsetzen. Der schlimmste Freizeitpark, der je für das Spiel entworfen wurde, kann also erneut als Höllenszenario für die künstliche Intelligenz herhalten. Praktisch: Parks und Szenarien aus dem originalen Rollercoaster Tycoon 2 können in die Classic-Version übernommen werden.

Ein Preis für die Neuauflage steht noch nicht fest. Auf den mobilen Plattformen hat RollerCoaster Tycoon Classic ohne die Erweiterungen mit 5,99 Euro zu Buche geschlagen.

