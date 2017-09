"Große Youtuber sind grundsätzlich geldgeil und wollen die Fans finanziell ausnehmen!" Ein Vorwurf, der immer mal wieder zu hören ist. Julien Bam, einer von Deutschlands erfolgreichsten Youtubern, hat genug davon und legt in einem neuen Video seine Finanzen offen.

(Quelle: Youtube, Julien Bam)

Mit dem Video, so Julien Bam, möchte er die Gerüchte beenden, dass er nur Videos wegen des vielen Geldes produziere. Aus diesem Grund legt er seine Youtube-Einnahmen offen: Mit rund 30 Millionen Klicks im Monat verdient Julien Bam rund 25.400 Dollar im Monat, umgerecht etwa 21.200 Euro. Keine kleine Summe, wie der Youtuber selbst zugibt. Er habe jedoch auch Ausgaben zu berücksichtigen, die ebenfalls nicht allzu klein ausfallen.

Zum einen wäre da sein Steuersatz von 45 Prozent, wodurch er 9.540 Euro abzugeben habe. Hier fängt die Rechnung schon etwas an zu holpern, denn Steuern werden, vereinfacht ausgedrückt, in der Regel erst nach Abzug der anderen Ausgaben abgezogen. Julien Bam macht jedoch weiter und fängt an aufzuzählen: Die Gehälter für sein Team betragen 13.500 Euro und Produktionskosten für Videos schlagen mit durchschnittlich 10.000 pro Monat zu Buche. Hinzu kommen 3.200 Euro für sein Haus, Nebenkosten in Höhe von 1.800 Euro, Versicherungen für 900 Euro und Internet, Handyvertrag und so weiter verlangen ebenfalls noch einmal 750 Euro.

Bedeutet im Endeffekt ein Minus von 18.490 Euro pro Monat. Ist sein Youtube-Kanal also ein einziges Verlustgeschäft? Natürlich nicht. Kooperationen und Werbedeals sind die Dinge, die ihm entsprechend Geld einbringen. Wie viel genau, lässt er allerdings offen. Angesichts der aktuellen Youtube-Änderungen dürften solche Werbedeals in Zukunft noch entscheidender werden.

In unserer Bilderstrecke kommt Julien Bam nicht vor: Zwar zählt er mit über vier Millionen Abonnenten zu den größten Youtubern Deutschlands, aber beim Thema Gaming ist er nicht ganz so präsent.