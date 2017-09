Assassin's Creed - Origins: Dieser kostenlose DLC wird euch wirklich überraschen

Assassin's Creed wird dieses jahr zehn Jahre alt und zur Feier dieses Jubiläums könnt ihr euch nicht nur auf das voraussichtlich am 27. Oktober erscheinende Assassin's Creed - Origins freuen. Anfang 2018 plant Ubisoft die Veröffentlichung einer kostenlosen Erweiterung namens "Discovery Tour by Assassin's Creed - Origins" für alle Besitzer des Spiels.

Freut ihr euch schon auf das neue Assassinen-Abenteuer? Im folgenden Video könnt ihr euch schon mal mit dem Alten Ägypten vertraut machen.

Die gesamte Reihe ist bekannt für ihre historischen Bezüge. Zwar nehmen sich die Entwickler immer wieder künstlerische Freiheiten, aber einige Ereignisse, Personen und Bauwerke sind auch eins zu eins der tatsächlichen Geschichte der Menschheit entlehnt. Aus diesem Grund nutzen einige Lehrer die Spiele tatsächlich, um ihre Schüler für die vergangenen Jahrhunderte zu interessieren. Bisher gab es in jedem "Assassin's Creed"-Teil eine Enzyklopädie, aber Origins geht noch einen Schritt weiter.

Die Kämpfe sind dieses Mal anspruchsvoller, aber im "Discovery Tour"-Modus müsst ihr keine Gegner fürchten.

Die Entwickler haben eng mit Historikern und Archäologen zusammengearbeitet, um das Alte Ägypten so detailgetreu wie möglich abzubilden. All die Recherche brachte sie dann auf die Idee, dem Spieler eine Möglichkeit zu geben, all die Informationen zu erleben und nicht nur darüber zu lesen. Der geplante DLC ist ein separater Modus, völlig ohne Gegner oder Missionen. Ihr könnt ihn nutzen, um einfach ungestört die riesige Welt zu erkunden oder ihr nehmt an geführten Touren teil.

Diese führen euch dann beispielsweise durch einen Tempel, in dem euch die mehr oder weniger appetitlichen Details des Mumifizierens näher gebracht werden. Eine Mischung aus geschriebenem und gesprochenem Text informiert euch über den Vorgang, dem ihr quasi live beiwohnt.