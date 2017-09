Zehn Jahre alt wird das PLAY-Festival dieses Jahr. Wäre es ein Mensch, hätte es jetzt vermutlich die Grundschule beendet. Vom 1. bis zum 5. November findet die Jubiläumsausgabe der Veranstaltung in Hamburg statt. Fünf Tage unter dem Motto "The Time is Now!" erwarten euch an drei verschiedenen Standorten. Zeit, um in die Vergangenheit und die Zukunft des Gamings zu blicken.

Seit Bestehen hat es sich das Event zur Aufgabe gemacht die Kultur digitaler Spiele in einem kreativen und unterhaltsamen Rahmen zu präsentieren. Das diesjährige PLAY17 lädt die erwarteten 8.000 Besucher vor allem zum Mitmachen ein – zum Erfinden, Bauen, Programmieren, Tanzen, Diskutieren.

Bilder sprechen mehr als Worte, bewegte Bilder noch viel mehr! Schaut euch mal das folgende Video an, dann wisst ihr, wie bunt und abgefahren es auf dem PLAY-Festival zugeht: (Quelle: Youtube, InsideCreativeGaming)

Andreas Hedrich von der Festivalleitung ist der Meinung, dass die kreative Auseinandersetzung mit Computer- und Videospielen in Gesellschaft, Politik, Kultur und Bildung heute relevanter ist denn je. "Jetzt ist die Zeit für ein Festival wie PLAY, das sich auch fernab der wirtschaftlichen Bedeutung mit allen Facetten des Gamings auseinandersetzt."