Der Herbst ist da und der Oktober naht. Um euch über das Ende des Sommers zu trösten, stellt Microsoft nun die neuen kostenlosen Spiele für "Xbox Live Gold"-Abonnenten vor.

In diesem Video stellt euch Microsooft die kostenlosen Spiele vor

Games with Gold im Oktober 2017:

Gone Home: Verfügbar ab dem 1. bis zum 31. Oktober auf der Xbox One

The Turing Test: Verfügbar ab dem 16. Oktober bis zum 15. November auf der Xbox One

Rayman 3 HD: Verfügbar ab dem 1. bis zum 15. Oktober auf Xbox 360 und Xbox One

Medal of Honor - Airborne: Verfügbar ab dem 16. bis zum 31. Oktober auf Xbox 360 und Xbox One

Wenn ihr euch die "Games with Gold"-Spiele vom September 2017 noch nicht geschnappt habt, solltet ihr euch also beeilen.

Wer Gone Home nicht kennt, kann sich in unserer Bilderstrecke einen ersten Eindruck schaffen. Wie findet ihr die Auswahl? Schreibt es uns in die Kommentare!