Das Figthing-Game Killer Instinct war lange Zeit einzig "Windows 10"-Nutzern und "Xbox One"-Besitzern vorbehalten. Mit dem 27. September 2017 erschien Killer Instinct nun auch auf der Online-Vertriebsplattform Steam.

Spieler, die weder eine Xbox One besitzen, noch Freunde des "Windows 10"-Betriebssystems oder dem Windows Store sind, erhalten auf Steam nun die Möglichkeit das Prügel-Spiel Killer Instinct zu kaufen. Richtig gelesen! Denn während Killer Instinct auf Xbox One und dem Windows Store kostenlos heruntergeladen werden kann, haben "Steam"-Nutzer diese Möglichkeit nicht. Dafür erhaltet ihr mit dem Kauf aber sämtliche Charaktere und Kostüme der bisher erschienen drei Staffeln.

Killer Instinct setzt mit überaus knalligen Effekten und schnellen Kämpfen vorrangig auf lange Combo-Angriffe, wobei sich jeder Kämpfer unterschiedlich spielt. Mit dabei sind zudem ein Story-Modus, sowie ein Multiplayer-Modus mit Monatsligen und Ranglisten. Ebenfalls für Abwechslung sorgt die Ausbildung eines KI-Kämpfers, welchen ihr dann gegen eure Freunde im Schattenlabor antreten lassen könnt.

Außerdem verfügt der Prügler auf Steam über eine "Cross-Play"-Funktion, womit ihr auch gegen "Xbox One"- und "Windows Store"-Spieler antreten könnt.

Wollt ihr Killer Instinct auf Steam erwerben, könnte jetzt der optimale Zeitpunkt dafür sein. Das Prügel-Spiel befindet sich nämlich bis zum 4. Oktober mit 25 Prozent Rabatt im Angebot und ist damit für 27,74 Euro statt 36,99 Euro erhältlich. Übrigens ist auch der einst "Xbox One"-exklusive Shooter Quantum Break auf Steam erhältlich.

Statt euch in Killer Instinct auf Xbox One zu prügeln, könnt ihr nun auch auf der Online-Vertriebsplattform Steam zuschlagen. Welche Charaktere euch unter anderem bei dem Beat'em Up erwarten, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.