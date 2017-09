Es gibt gefühlt nichts, was Mario noch nicht getan hat: Er rettet Peach, er spielt Golf, Fußball, Basketball und fährt sogar regelmäßig Kartrennen. Nur Hyrule und Prinzessin Zelda hat er noch nicht vor der Dunkelheit bewahrt. Mithilfe der Arbeiten des Youtube-Nutzers Skelux könnte sich das eventuell bald ändern:

(Quelle: Youtube, Skelux)

Skelux hat kurzerhand die gesamte Oberwelt von The Legend of Zelda - Ocarina of Time in Super Mario 64 importiert. Das Ergebnis beinhaltet zwar keine Nicht-Spieler-Charaktere und auch sonst keine spielerischen Inhalte, aber nichtsdestotrotz ist die Kombination der beiden "Nintendo 64"-Vorzeigespiele ziemlich beeindruckend. Wann ist es denn sonst schon mal möglich, dem italienischen Ex-Klempner dabei zusehen zu können, wie er Links Videospielwelt erkundet?

Skeluxs Kombination von Super Mario 64 und The Legend of Zelda - Ocarina of Time ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass sich selbst 20 Jahre später manche Fans an der "Nintendo 64"-Generation schlicht noch nicht satt gesehen haben. Erst vor kurzem hat ein Modder beispielsweise einen Mehrspieler-Modus für Super Mario 64 veröffentlicht, während sich andere an einem Super Mario 64 Maker versuchen.

Ob das kommende Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch irgendwann einen ähnlichen Stellenwert erreicht, bleibt noch abzuwarten. Gemäß unserer Vorschau "Super Mario Odyssey: Fühlt sich so gut an wie es aussieht" fallen die Vorzeichen allerdings sehr positiv aus.

Das Nintendo 64 musste sich zwar der Konkurrenz von Sony einst geschlagen geben, aber die Spiele konnten qualitativ definitiv mithalten. Selbst heute noch sind einige Klassiker dabei, die bedenkenlos spielbar sind.