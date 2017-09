Den Start hat sich Capcom sicherlich anders vorgestellt. Sowohl in Japan als auch in Großbritannien fallen die Verkaufszahlen von Marvel vs. Capcom Infinite sehr enttäuschend aus. In keiner der beiden Regionen hat das Prügelspiel den Sprung in die Top 5 geschafft und musste sich gleich zweimal der Konkurrenz deutlich geschlagen geben.

In Japan, so heißt es im Neogaf-Forum, hat sich Marvel vs. Capcom - Infinite in der ersten Verkaufswoche lediglich 8.273 Mal verkauft und landet damit auf Platz 8 der Verkaufscharts. Pokémon Tekken DX, die "Nintendo Switch"-Neuauflage von Pokémon Tekken, hat hingegen die Spitzenposition mit 53.395 verkauften Exemplaren übernommen.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792368953

Im direkten Vergleich mit Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers, das exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, zieht Marvel vs. Capcom - Infinite ebenfalls den Kürzeren. Die Neuauflage von Street Fighter 2 hat sich in der ersten Verkaufswoche über 16.000 Mal verkauft.

Harter Tobak für Capcom, die auch in Großbritannien nicht punkten können. Laut den britischen Verkaufscharts hat Marvel vs. Capcom - Infinite nicht einmal die Top 10 erreicht, sondern muss sich mit Platz 12 zufrieden geben. Pokémon Tekken DX sichert sich hingegen den fünften Platz. Genaue Verkaufszahlen liegen allerdings nicht vor. Der Erfolg bleibt jedoch überschaubar, vor allem da es sich dabei um die erste Verkaufswoche handelt, die in der Regel für die Hersteller mit die wichtigste ist.

Ob die Verkaufszahlen zurecht so niedrig ausfallen, klären wir übrigens für euch im Test "Marvel vs. Capcom - Infinite: Kloppen ohne X-Faktor".

Spielerisch ist Marvel vs. Capcom - Infinite kein allzu schlechtes Prügelspiel, ganz im Gegenteil. Möglicherweise liegen die Verkaufsprobleme jedoch in den Charakteren begraben: Die Kämpferauswahl wird von einigen Fans als zu schwach betitelt.