Wenn am 17. November Pokémon - Ultrasonne und Ultramond erscheinen, dann erhalten Käufer die Möglichkeit nicht nur zwei, sondern gleich drei verschiedene Versionen zu erwerben. Da wäre zum einen die Standardversion der beiden Pokémon-Editionen, das Steelbook Dualpack mit beiden Editionen und neuerdings auch ein "Starter Trainer's Pack", wie Nintendo of America bekanntgibt.

Die Sonderversion richtet sich an Neueinsteiger und Anfänger der Pokémon-Reihe. Ein Starter Trainer's Pack enthält die jeweilige Edition und einen Code, welcher im Spiel zwölf Beleber freischaltet. Als kleines Extra gibt es außerdem einen Schlüsselanhänger in Form der legendären Pokémon Solgaleo bei der Ultrasonne-Edition und von Lunala bei der Ultramond-Edition.

Dieses Video zu Pokémon-Ultrasonne und Ultramond schon gesehen?

Bislang gilt die Ankündigung, die noch ohne Preisdetails auskommt, lediglich für den US-Markt. Jedoch sind die abgebildeten Verpackungen, die Nintendo of America auf Twitter veröffentlicht hat, mit französischen Texten versehen. Fans gehen deshalb davon aus, dass die Sonderversionen auch in Europa veröffentlicht werden. Möglicherweise handelt es sich aber auch nur um einen Druckfehler.

Unabhängig davon für welche Version ihr euch am Ende entscheidet, die Pokémon-Jagd beginnt voraussichtlich am 17. November auf den Geräten der 3DS- und 2DS-Familie. Dann geht es zurück in die Alola-Region mitsamt der bekannten Inselwanderschaft.

