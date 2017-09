Nach dem erfolgreichen Konsolen-Start der Nintendo Switch stellten sich viele die Frage, ob Sony und Microsoft in naher Zukunft versuchen werden der Switch den Handheld-Markt streitig zu machen. Nun äußert sich Sony erstmals dazu.

Kein Fokus auf Handhelds bei Sony

Seit ihrem Release im März ist die Nintendo Switch ein echter Verkaufsschlager. Der Hybrid-Ansatz der Konsole scheint bei vielen Spielern gut anzukommen. Trotz der wirklich guten Verkaufszahlen der Switch scheint Sony jedoch kein großes Interesse daran zu haben in nächster Zeit eine weitere Handheld-Konsole zu entwickeln. Dies deutete der CEO von Sony Interactive Andrew House gegenüber dem amerikanischem Medienunternehmen Bloomberg an.

Laut House werden Handheld-Konsolen in den nächsten Jahren keinen großen Markt haben. Außerhalb von Asien verkaufte sich Sonys letzter Handheld, die PlayStation Vita, eher schleppend. Die Vita blieb ein echter Ladenhüter, und das trotz der guten Hardware, die im Handheld verbaut wurde.

Hier findet ihr den Trailer zur PS Vita, der alle Neuheiten vorstellt:

House sieht das Problem vor allem in der grundlegenden Änderung unseres Lebenstils. Statt mehreren einzelnen Geräten gehen wir laut ihm dazu über alle Funktionen in einem Gerät, wie dem Smartphone, zu vereinen. Bislang lässt sich anscheinend auch noch nicht abschätzen, wann die Spieler wieder in großen Massen Interesse an einem Handheld haben werden . Bis dahin wird es wohl keine PlayStation Vita 2 oder eine andere Mobile-Konsole von Sony geben.

Wer ein paar Geheimtipps für den Handheld von Sony sucht, der sollte einen Blick auf unsere Bilderstrecke werfen. Dort zeigen wir euch 10 Spiele auf der PS Vita, die ihr euch ansehen solltet.

Was haltet ihr von Sonys Marktstrategie? Sollte der Konzern nach dem Erfolg der Switch doch noch einmal darüber nachdenken den Handheld-Markt zu erobern? Oder seid ihr ganz froh darüber, dass Sony den Fokus erstmal auf die stationären Konsolen setzt?