Morgen ist ein Feiertag. Zwar nicht wegen der neuen "PlayStation Plus"-Spiele, aber nichtsdestotrotz solltet ihr letzte Vorbereitungen treffen. Zum Beispiel gibt es nur noch heute die Gratis-Spiele vom September im Rahmen von PlayStation Plus:

Insgesamt stehen acht Gratis-Spiele zum Download bereit:

Wer bis jetzt also nicht zugeschlagen hat, sollte sich beeilen. Ab morgen, dem 3. Oktober 2017, wechselt das Angebot. Ab dann sind die Oktober-Spiele von PlayStation Plus erhältlich, unter anderem mit Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain.

Übrigens: Mehr Infos zum Bonusspiel That's You! gibt es im ausführlichen Blickpunkt "Sonys Party-Offensive: That's You! und weitere coole Multiplayer-Innovationen".

Sollten die kostenlosen Spiele noch nicht genug sein, um euch den Feiertag zu versüßen, zeigen wir euch hier einige richtig gute Horrorspiele für wenig Geld. Schaut doch mal rein.