Hell Let Loose ist ein Multiplayer-Shooter, der euch zurück in den virtuellen Zweiten Weltkrieg führt und vorrangig auf Realismus setzen soll. Ob die Ideen ausreichen, um eine ernsthafte Konkurrenz für Call of Duty - WW2 darzustellen?

Lange Zeit war es still im Shooter-Genre geworden, vorausgesetzt ihr suchtet nach einem Multiplayer-Szenario im Zweiten Weltkrieg. Doch dann kündigte Hersteller Activision mit Call fo Duty - WW2 einen Shooter an, der diese Lücke wieder füllen soll. Kürzlich wurde dazu ein erster Storytrailer veröffentlicht.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Doch während im Multiplayer-Modus von Call of Duty - WW2 voraussichtlich vor allem Action im Vordergrund steht, versucht Hell Let Loose einen anderen Weg einzuschlagen. Auf Kickstarter teilt das Entwicklerstudio Black Matter mit, dass es sich um "eine Simulation des Krieges" handeln soll und "keinen 'Arcade Arena'-Shooter".

Mit bis zu 100 Spielern in einem Match sollt ihr unter anderem die Möglichkeit bekommen mit schweren Fahrzeugen die Schlachtfelder zu durchqueren und mit Artillerie die Gegend unsicher zu machen. Die Frontlinie, an welcher die meisten Kämpfe ausgetragen werden, soll sich zudem während eines Matches verlagern können.

Bevor der Multiplayer-Shooter auf der Online-Vertriebsplattform Steam veröffentlicht werden kann, benötigt das Entwicklerstudio jedoch eure Unterstützung um das Finanzierungsziel zu erreichen. Bereits mit einem Betrag von 33 Australischen Dollar (ungefähr 22 Euro) erhaltet ihr einen Key für die "Early Access"-Phase von Hell Let Loose auf Steam.

Spricht euch das Szenario des Zweiten Weltkriegs in Videospielen an, könnten euch auch diese Strategie-Spiele aus der Bilderstrecke interessieren.