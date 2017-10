Die PlayStation VR ist seit gut einem Jahr für die PlayStation 4 erhältlich. Grund genug für Hersteller Sony eine überarbeitete Version anzukündigen, die im Detail ein paar Verbesserungen bietet. Ganz offiziell ist die Ankündigung allerdings noch nicht, denn bislang erwähnt das Unternehmen die Nachfolgeversion lediglich im FAQ auf der PlayStation-Webseite.

Die neue "PlayStation VR"-Version wird mit der Modellnummer CUH-ZVR2 versehen sein und bietet sanfte Verbesserungen. Dazu zählt die Möglichkeit, dass die beigelegten Stereo-Kopfhörer nun direkt in die VR-Brille integriert werden können. Damit soll der Kabelsalat etwas übersichtlicher gestaltet werden.

Apropos Kabel: Die Kabel, die die Brille mit der Prozessoreinheit verbinden, fallen in der neuen Version schlanker aus. Zu guter Letzt bietet die überarbeitete Prozessoreinheit die Möglichkeit von HDR-Passtrough, wodurch die Einheit nicht mehr getrennt werden muss, wenn ein Nutzer HDR-Inhalte auf der PlayStation 4 nutzen möchte. Dazu muss jedoch die VR-Brille ausgeschaltet werden.

Nutzer der alten VR-Brille mit der Modellnummer CUH-ZVR1 können die neue Prozessoreinheit aufgrund der neuen Kabelverbindung nicht nutzen und müssen dementsprechend auf HDR-Passtrough verzichten. Einen Veröffentlichungstermin für die USA und Europa gibt es noch nicht. In Japan soll die überarbeitete PSVR-Version bereits am 14. Oktober an den Start gehen.

Am Preis soll sich übrigens nichts ändern. Lediglich die Packung wird angepasst. Nutzern, die sich für die neue Version interessieren, sollen auf die Modellnummer CUH-ZVR2 achten. Spannende Spiele rund um die PlayStation VR stellen wir euch derweil im Blickpunkt "Playstation VR - Diese 10 Spiele lohnen sich" vor.

Die Virtuelle Realität soll die Zukunft der Videospiele sein. Noch befinden sich die Hardware-Vertreter aber am Anfang, egal ob HTC Vive, Oculus Rift oder PlayStation VR.