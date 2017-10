Mit Batman - Arkham Knight und Batman - Arkham VR hat sich der britische Entwickler Rocksteady von der Batman-Reihe verabschiedet. Seit dem ist es verdächtig still um das Studio geworden. Über Twitter deutet Marketing-Manager Gaz Deaves nun jedoch an, dass Rocksteady ein heißes Eisen im Ofen hat:

Be patient, fans. I know we're not talking right now... but when we do, people are going to lose their minds. Can't wait :D