Das bisher exklusiv für PlayStation 4 erschienene Nioh soll am 7. November 2017 in Form einer Complete Edition auch für PC erscheinen und damit alle Erweiterungen beinhalten.

Hersteller Koei Tecmo hat kürzlich via Twitter bekannt gegeben, dass das hammerharte Action-Rollenspiel Nioh in Form einer Complete Edition für PC erscheinen soll.

#Nioh Coming to PC (Steam) as Nioh: Complete Edition on the 7th November2017!#DefyDeath with all DLC included + enhanced graphical modes! pic.twitter.com/YNYCOjvOnp