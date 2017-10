Die Abschiedstour hat begonnen: Der Mehrspieler-Shooter Hawken wird in den nächsten Monaten von Steam verschwinden. Dieses Mal ist jedoch nicht Valve dafür zuständig, sondern die Entwickler von Reloaded Games selbst, die die Online-Server für immer herunterfahren werden.

Die Ankündigung hat das Team via Facebook vorgenommen. Demnach wird Hawken auf dem PC nur noch bis zum 2. Januar 2018 spielbar sein, danach werden die Server heruntergefahren und das Spiel aus dem Steam-Angebot verschwinden. Kostenpflichtige Inhalte können schon jetzt nicht mehr erworben werden.

Gründe für die Abschaltung nennt das Team nicht. In der Mitteilung heißt es lediglich, dass das Studio seine "Entwicklungsbemühungen neu ausrichten" möchte. Die Konsolenversion von Hawken, die seit 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist, wird mit keiner Silbe erwähnt. Hier bleiben die Mehrspieler-Server offenbar weiterhin am Netz.

Laut den Steam-Charts dürfte wohl die zu geringe Spielerbasis der Grund für die Abschaltung sein. In den letzten 24 Stunden waren gerade einmal 102 Spieler zur selben Zeit online. Solch niedrige Zahlen sind nicht für Hawken ein Problem, wie aktuell der Fall Lawbreakers zeigt.

Mehrspieler-Shooter mit Mechs: Viele Alternativen zu Hawken gibt es nicht, Titanfall 2 ist unter Umständen eine davon. Dort seid ihr jedoch nicht nur mit eurem Mech unterwegs, sondern auch als Infanterie-Soldat, der an der Wand entlanglaufen kann.