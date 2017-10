Sony und Sony Interactive Entertainment kündigen in einer Pressemitteilung an, dass Andrew House als Präsident und Geschäftsführer von Sony Interactive Entertainment mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Zugleich gibt House damit sein Amt als Executive Vice President von Sony ab. Der 52-Jährige möchte sich in Zukunft neuen Herausforderungen widmen.

Immer, wenn es um Neuigkeiten zur PlayStation ging, war Andrew House auf der Bühne federführend.

Der Name Andrew House ist mit dem riesigen Erfolg der PlayStation 4 fest verbunden. Im Jahr 2011, als die PlayStation-Marke auch aufgrund des PSN-Hacks in Ungnade gefallen ist, hat Andrew House die Geschicke vom aktuellen Sony-Geschäftsführer Kaz Hirai übernommen. In den Folgejahren hat House zusammen mit dem PlayStation-Team die Marke wieder zum Spitzenplatz geführt und 2016 Sony Computer Entertainment und Sony Network Entertainment zu Sony Interactive Entertainment zusammengeführt.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Für Sony und die PlayStation ist Andrew House aber schon viel länger tätig. Genauer gesagt seit 1990 ist er in der Firma angestellt und hat alle Phasen der PlayStation mit erlebt.

Die Nachfolge von Andrew House tritt John Kodera an, der seit 1992 für Sony arbeitet und unter anderem am PlayStation Network beteiligt gewesen ist. "Es ist mir eine große Ehre, die Rolle des Präsidenten und CEO von SIE übernehmen zu dürfen. Ich bin Kaz und Andy sehr dankbar für das Vertrauen und den Glauben, welches sie mir entgegengebracht haben", so Kodera.

Andrew House verabschiedet sich derweil mit den folgenden Worten: "PlayStation war für mehr als 20 Jahre ein riesiger Teil meines Lebens, aber da das Unternehmen einen rekordbrechenden Erfolg erreicht hat, scheint für mich der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, um neue Herausforderungen zu verfolgen."