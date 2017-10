In nur einer Nacht hat Valve 173 Spiele des Herstellers und Entwicklers Silicon Echo Studios aus dem Steam-Angebot entfernt und sämtliche Geschäftsbeziehungen beendet. Für die Firma ein finanzielles Desaster, welches nicht mehr zu retten ist, wie die Firma in einem Statement gegenüber Polygon bekanntgibt.

(Der Youtuber SidAlpha erklärt in einem Video, wie das Geschäftsmodell von Silicon Echo Studios ausgesehen hat. Quelle: Youtube, SidAlpha)

In der E-Mail, die den englischsprachigen Kollegen von Polygon vorliegt, wehrt sich das Unternehmen gegen die Entscheidung von Valve. So heißt es, dass die Silicon Echo Studios lediglich regelmäßig die Information erhalten haben, dass ihre Spiele sehr oft von Nutzern gemeldet worden sind. Eine Warnung, dass Valve sämtliche Spiele aus dem Angebot demnächst entfernt, wenn sich keine Besserung einstellt, habe es hingegen nicht gegeben.

Des Weiteren heißt es, dass Silicon Echo Studios unabhängig von Zonitron Productions gehandelt habe. Laut dem Youtuber SidAlpha hat jedoch Zonitron lediglich als Fassdade für die Silicon Echo Studios gedient, um die eigenen Machenschaften zu verschleiern.

Laut den Verantwortlichen habe das Studio zudem in allen Beschreibungen, Videos und Bildern immer das jeweilige Spiel dargestellt und dem Käufer klar signalisiert, für was er sein Geld ausgibt. Ein bewusster Betrug habe nicht stattgefunden. Auch den Vorwurf des "asset-flipping" bestreitet das Studio in der E-Mail: Die Behauptungen der Kritiker seien nur teilweise korrekt. Sämtliche Bestandteile der Videospiele, also die sogenannten Assets, wurden legal im "Unity Asset Store" erworben. Die Level der jeweiligen Spiele haben die Entwickler wiederum selbst entworfen.

Bei all der Selbstverteidigung, wissen die Macher auch, dass sie möglicherweise nicht ganz unschuldig sind. "Wir sind keine Helden. Wir haben unsere Geschäfte manchmal tatsächlich mit Praktiken geführt, die Leute als zwielichtig bezeichnen würden", so das Statement. Mit der Entscheidung Valves ist das Studio dennoch nicht einverstanden. Die Beendigung aller Geschäftsbeziehungen führt nun dazu, dass der Entwickler die Pforten schließen muss. Der Name sei ruiniert und finanziell gibt es kaum noch Luft zum Atmen.

Mit einer frühzeitigen Warnung, so die Verantwortlichen abschließend, hätten die Silicon Echo Studios einen anderen Geschäftsplan verfolgt.

Sogenannte "Fake Games" plagen das Steam-Angebot schon seit längerem und erhalten in der Regel niedrige Nutzerwertungen. Manchmal aber verstecken sich dahinter gar keine Betrugsabsichten, sondern lediglich mittelmäßig bis schlechte Spiele, wie die Nutzer der Plattform urteilen.